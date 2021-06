Britney Spears vystoupila u soudu proti otci, který je jejím opatrovníkem: Měl by být ve vězení, šokovala zpěvačka

Britney Spears Profimedia.cz

Podle NBC News byla zpěvačka v průběhu let podrobena četným psychologických hodnocením, nařídili jí medikaci a je traumatizována svým otcem Jamiem Spearsem.

„Lhala jsem celému světu, že jsem v pohodě a šťastná... Nejsem v pohodě, nejsem šťastná. Nemohu spát.“

„Chci se vdát a mít dítě, ale opatrovnictví mi to zakazuje. Mám v sobě nitroděložní tělísko, abych neotěhotněla. Chci si ho nechat vyndat, ale zakazují mi to. Cítím se šikanovaná a osamělá.“

„Chci to změnit. Chci se posunout, zasloužím si změnu. Nepřeji si nic jiného, než aby to skončilo,“ uvedla během dojemného proslovu.

Dále sdělila, že léky, které jí lékaři nasadili - včetně lithia - jí vůbec nedělaly dobře. „Moje rodina s tím nic neudělala. Otci to vyhovovalo.“

Přiznala také, že do psychiatrického zařízení před třemi lety ji umístili proti její vůli. „Brečela jsem otci do telefonu asi hodinu a on si to celou dobu užíval. Můj otec, stejně jako všichni, kdo mají na svědomí moje opatrovnictví, by měli být ve vězení. Mají příliš moci.“

„Nepiju alkohol, ale měla bych, když vezmete v potaz, čemu mě vystavili. Cítila jsem se kvůli němu jako mrtvá. Mám toho dost. Je to ponižující. Nelžu vám, jen chci svůj život zpátky. 13 let je víc než dost.“

„Neměla bych mít opatrovníka, pokud jsem schopná se o sebe postarat a zajistit rodinu. Říkají mi, že neuvidím ani dolar ze svých peněz, pokud nebudu dělat, co chtějí. A platit je.

Zpěvaččin právník Samuel D. Ingham podává návrh na ukončení opatrovnictví. Jamie Spears reagoval na dceřinu plamennou řeč prostřednictvím právničky Vivian Thoreen.

„Panu Spearsovi je líto, že jeho dcera tolik trpí. Velmi ji miluje a chybí mu.“

Soudkyně naplánuje další slyšení, kde budou probírat následující kroky. O vztahu Britney s jejím otcem se spekulovalo celé roky. Hanlivě se o něm vyjadřovali i její synové a partner Sam Asghari.

Britney udělili opatrovníka po zhroucení v roce 2008, kdy si oholila hlavu, a byla prohlášena za nesvéprávnou. Její syny Seana (15) a Jaydena (14) má v péči její exmanžel Kevin Federline. ■