Na plastiku kvůli roli Pamely nemusela: Takhle vypadají hereččina nasazovací prsa v miniaturních bikinách

Lily James v roli Pamely Anderson Profimedia.cz

Herečka Lily James musí před natáčením nasadit poprsí, protože tak velký objem sama nemá. Na plastickou operaci ale jít nemusela a maskéři jí připravili tak dokonalá nasazovací prsa, že není ani v plavkách vidět, že nejsou její. Podívejte se níže v galerii na pár záběrů z natáčení, kde se s představitelem Tommyho ráchají v moři a drží jim i falešná tetování.

Už když herečka z dobového seriálu Panství Downton ukázala svou novou filmovou vizáž na Instagramu, fanoušci nemohli věřit svým očím, jak moc je Pamele podobná. Děj seriálu se zaměřuje na následky úniku slavného erotického videa páru.

Zdroj z okolí Pamely nedávno uvedl pro The Sun, že ona sama si natáčený kus rozhodně nepustí: „Pamela nemá žádný zájem vidět tuhle odpornou show. Nikdy! O ani jednom z herců, kteří hrají ji a Tommyho, v životě neslyšela a ani nemá zájem je poznat. Ona i její rodina si myslí, že je to ubohost a je to pro ně výsměch.“

Lily James v poslední době zažívá mimořádně úspěšné období. Kromě již zmíněného Panství Downton, kde si zahrála zlobivou Lady Rose, ji fanoušci mohou znát také z thrilleru Baby Driver, z filmového muzikálu Mamma Mia: Here We Go Again nebo z filmů Rebeka a Vykopávky. ■