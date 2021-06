Manželka Karla Heřmánka ml. v sexy korzetu a saténových kalhotkách: Diváci se mají na co těšit!

Nikol Heřmánková Kouklová Super.cz

„Já mám kostým pudrové barvy, dělal nám je Hugo Čačko, jsou napůl dobové z roku 1930 a napůl modernizované. Bude to barevný, krásný a samozřejmě i sexy,“ svěřila Super.cz herečka a manželka Karla Heřmánka ml. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak jí to v outfitu sluší.

Zajímavé budou také masky, kterým dominuje porcelánově bílá pleť a výrazné oči. Nikol je na hodiny strávené v maskérně zvyklá. „Okamžitě se mi vybavil A Royal Affair, dánský film, kde jsem hrála barokní milenku krále. Bylo to hodně podobné - bílý make up a velký účes, bylo velmi náročné rozčesat to tupírování a dát vlasy do původního stavu,“ vzpomíná sympatická zrzka.

Úsporný kostým, který toho příliš nezakrývá, bere jako nutnou součást práce, v soukromí se odhalování spíš vyhýbá. „Nejsem úplně ten typ, který by rád ukazoval přednosti, spíš skrývám to, co nechci, aby bylo vidět. Beru to ale jako divadelní kostým, patří to k tomu. Pánové se tam budou mít nač dívat, ale nemůžeme si to jako ženy připouštět, vnímám to jako součást role a kostýmu. Máme takové cudné saténové kraťásky, nechodíme tam v tangách,“ dodává s úsměvem. ■