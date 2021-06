Krajky jsou její oblíbený prvek: Podívejte se na sexy kostým, ve kterém to roztočí dcera Ondřeje Havelky

Rozálie Havelková Super.cz

Dcera herce a zpěváka Ondřeje Havelky (66), herečka Rozálie Havelková (24), se nám na kameru Super.cz ukázala v make-upu a sexy kostýmu, který oblékne na prknech Divadla Bez zábradlí. „Cítím se v tom dobře, jsem v těch 30. letech doma, je to pro mě přirozené prostředí, protože se tomu věnuju už dlouho, takže i to líčení k tomu patří a baví mě to,“ říká herečka.

Outfit je velmi vyzývavý a skládá se z podvazků, krajek i bondáží, ale některé kousky by na sebe Róza klidně oblékla i v soukromí. „Líbí se mi to, tohle jsou sice extrémně vulgární kostýmy, ale s krajkami problém nemám, to je můj oblíbený prvek,“ prozradila s úsměvem.

Tanečnice a bývalá modelka, kterou mohou diváci znát ze seriálu Anatomie života, se s námi podělila o jednu velkou novinu. Vrátí se do školních lavic a bude studovat hispanistiku. „Ještě mi nepřišlo oficiální oznámení, ale podle počtu získaných bodů to vypadá, že bych od října měla studovat,“ raduje se kráska. A proč zrovna hispanistika a španělská kultura?

„Přijde mi, že se k tomu schylovalo celý můj život, protože jsem tím skloubila několik posedlostí, které mám. Jedním je flamenco, které tančím od 7 let, pak jsou to španělské filmy, španělská literatura, kultura... Všechno tomu nasvědčovalo, a především jazyk, který jsem si hodně oblíbila,“ dodává Rozálie, která v zimě pravidelně odlétá na ostrov Fuerteventura, kde španělštinu využívá. ■