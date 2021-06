Už za tři dny bude vdanou paní! Princezna z Řachandy prozradila podrobnosti o svatbě za statisíce

Denisa Pfauserová Super.cz

"Jsem nervózní, a proto potřebuju rozptýlení. Zapomněla jsem to nahlásit do divadla, takže večer před svatbou ještě hraju představení. Akorát bych seděla doma a takhle se uvolním," řekla Super.cz Denisa.

Přípravy jsou v plném proudu, vše má na starosti svatební koordinátorka. "Šaty mi šila Kamila Vodochodská, ty vytváří nádech svatby. Zamilovala jsem se do nich. V půjčovně jsem si nedokázala nic vybrat," prozrazuje.

"Máme to na statku, bude to v uvolněném vesnickém rázu. Mokrou variantu máme, z letiště nám ale řekli, že by v sobotu mělo být krásně. Koordinátorka nám dokonce říkala, že když prší, je to někdy i lepší, protože jsou všichni víc pohromadě a nedělají se skupinky. Tak uvidíme," těší se Pfauserová.

Pozváno je 65 hostů. Za svědka jí jde nejlepší kamarádka Sabina. Svatba vyjde na statisíce. "Není to jen o cateringu, šaty něco stojí, prstýnky, je to v řádu statisíců. Kolik přesně, ještě nevím," dodala. ■