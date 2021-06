Ale tohle není Míša: Ženáč Roman Tomeš se tulil k téhle půvabné nevěstě

Roman Tomeš a Lucie Vopatová Foto: FTV Prima

Ve Slunečné se coby Tony ožení se svou těhotnou láskou Šárkou, která se v seriálu objevila zničehonic. A nutno říct, že je to velmi půvabná nevěsta. Ztvárňuje ji herečka Lucie Vopatová, na kterou se ptala i jeho opravdová žena Míša.

Se svou seriálovou ženou se totiž do té doby Roman nikdy neviděl a chtěl se nechat překvapit až do poslední chvíle, ale to mu nakonec překazila manželka. „Když se mě Míša začala vyptávat, kdo mi tu ženu ve Slunečné bude hrát, tak mě to nahlodalo a do vyhledávače jsem zadal jméno Lucie Vopatová,“ usmívá se seriálový Tony.

„Musím říct, že když jsme se s Luckou na place seznámili, tak jsme si padli do noty, je moc fajn,“ neskrýval nadšení na svým hereckým protějškem.

A jak nakonec vůbec celá seriálová veselka dopadla? „Točili jsme jen přípravy – a pak až svatební hostinu. Bylo to tak rychlé, na place bylo hodně lidí, tak jsme se museli soustředit, aby všechno klaplo a nic se nepokazilo. Samozřejmě, že si v té chvíli taky vzpomenete na svou skutečnou svatbu. Měli jsme ji s Míšou před pěti lety, a já ani den nezalitoval, že jsem to ANO řekl,“ přiznal dojatý Tomeš. ■