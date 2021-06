I Cara Delevingne zvažovala plastiku prsou: Trápil ji problém, který řeší většina žen

Cara Delevingne Profimedia.cz

„Od malička jsem o tom snila, protože mám asymetrické poprsí. Přemýšlela jsem nad tím, ale tehdy jsem dospěla k závěru, že pokud bych operaci podstoupila, nepřiznala bych to. Což by byl problém, protože si myslím, že mladé dívky a chlapci by měli vědět, že některých věcí přirozeně zkrátka nedocílíte, a je to tak v pořádku,“ rozpovídala se v podcastu Make It Reign.

„Moderní medicína dokáže zázraky, ale smutné je, že o tom lidé nedokážou mluvit. Nemůžu se dočkat, až si nechám něco udělat,“ dodala s tím, že o zákrocích hodlá mluvit otevřeně.

Modelka se netají ani tím, že si nechala udělat nové zuby. Tvrdí také, že většina lidí ze zábavního průmyslu podstoupila „vylepšení“ kvůli vlastním mindrákům.

Cara v podcastu promluvila i o své proměnlivé orientaci. Považuje se za pansexuální, ovšem v posledních letech randila víc se ženami.

Kromě jiného také uvádí na trh vlastní řadu sexuálních pomůcek, o které zapáleně hovoří.

„Chci, aby to rozproudilo konverzace o sebeuspokojení. Je mnohem snazší říct partnerovi, co se vám líbí, když víte, co se vám líbí. Vštěpují nám, že muži jsou obecně nadrženější, ale to zkrátka není pravda.“ ■