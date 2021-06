Ještě hezčí než dřív: Takhle to 20 let od filmových Rebelů sluší nezapomenutelné Bugině

Betka Stanková Super.cz

Je to dvacet let, kdy se v kinech objevil muzikálový film Filipa Renče (55) Rebelové, kde ztvárnila jednu z dívčích rolí Slovenka Betka Stanková (42). Sice už nevypadá jako filmová Bugina, ale mamince devítileté dcery to pořád sluší.

Shodou okolností se už za dva týdny vrátí Rebelové na jeviště jako muzikál opět pod Renčovou režijní taktovkou. To Betka ani nevěděla. "Na Rebely už vzpomínám s odstupem hodně dlouho nejlépe, jak to jde. Beru to jako historii, jsem ráda, že jsem tu možnost měla. To, že to rezonuje u diváků i po těch letech, je skvělé a přeju jim hodně štěstí, aby diváků přišlo hodně," řekla Super.cz herečka.

Ta během pandemie natáčela velký seriálový projekt na Slovensku. "Měla jsem to štěstí, že jsem mohla pracovat během celého covidu, ale musela jsem neustále pendlovat, takže jsem toho najezdila jako kamioňák. Šlo o seriál Nový život, vysílala ho Jojka a autorem a scenáristou byl Petr Kolečko, i režisér byl Čech, Jan Novák," upřesnila Betka.

Snažili jsme se z ní vytáhnout i tajemství toho, jak stále dobře vypadá. Moc receptů ale nemá. "Začala jsem během pandemie běhat, ale všechno mě bolí, kyčle i kolena. Tak nevím, jestli si nenajít jiný způsob pohybu. A jím všechno, zvlášť večer, když mě chytne žravka, nemůžu se tomu ubránit," krčila rameny. ■