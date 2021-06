Po smrti milované Mery další katastrofa: Seriál Sestřičky zasáhne obrovská tragédie

Závěr seriálu Sestřičky Video: FTV Prima

Tvůrci seriálu Sestřičky své fanoušky nešetří. Poté, co navzdory divácké nevoli nechali tragicky zemřít hlavní postavu, sestru Mery, se rozhodli seriál ukončit. A to hodně dramaticky! Obrovský výbuch vyhodí do povětří seriálovou nemocnici Rubava. Až takto katastrofický scénář asi nikdo nečekal. Natáčet se tak muselo za pomoci kaskadérů.

„Potřebovali jsme vidět plamen, skrz který letí člověk. Chtěli jsme to akční, na kaskadéra jsme poslali s pomocí pyrotechniky oheň a sutiny. Leží tady celý kontejner sutiny. Je to pravá sutina, žádný odlehčený polystyren. Točíme v hotelu, kde se nesmí nic poničit, o to náročnější je vytvořit tu iluzi,“ okomentoval natáčení posledních scén Sestřiček režisér Lukáš Buchar.

Zničit ateliér dalo pořádnou práci. Na demolici se podílelo sedm mužů během celého dne. Do ateliéru navíc navezli čtyři kubíky suti, která dotvořila dílo zkázy.

Herečky Michaela Tomešová (30) a Natálie Halouzková (20) alias sestřičky Barča a Katka se při pohledu na zničený urgent neubránily slzám. „Nám je to všechno líto, zbořený urgent je sám o sobě depresivní. Smějeme se, ale to je obranný mechanismus. Je to jak na pohřbu,“ zhodnotila Míša. „Jak to končí, dojíždíme tady dneska s takovým divným smířením,“ dodala Natálie.

To jejich seriálový kolega Marek Němec (40) si naopak natáčení díla zkázy užíval. „Vypadá to skvěle. Jsme úplně nadšení, je to šílený, ale výborný zároveň. Přijde mi, že jsme v nějaké počítačové hře. Mám pocit, že se tu objeví vetřelec. Je skvělé, že to televize umožnila to zdevastovat, je bezvadný v tom pracovat. Současně je pro mě těžké se zkoncentrovat,“ popsal své pocity herec, který byl nadšen z práce kaskadérů.

„Je to trochu symbolický, jsem otvírák i zavírák seriálu. V prvním díle jsem se připletl k výbuchu a v posledním bude taky katastrofa. A v posledním díle mám na sobě smoking, a dokonce i tančím, myslím, že je to důstojné rozloučení se seriálem,“ uzavřel Marek Němec. ■