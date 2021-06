Čtvrté dítě kvůli mladšímu příteli počít nechce: Když ho bude chtít, ať si najde jinou, míní Vlastina Svátková

Vlastina Svátková Super.cz

"Nemůžu si na nic stěžovat. Mám to teď nastavené tak, že na všechno jdu pomalu a postupně, třeba pak z přátelství vznikne ten vztah. Snažím se pozorovat, držet si odstup, mít ráda, ale udržovat to hlavně ve svobodě. Už se na nikoho nepověsit a neočekávat, že to bude láska až za hrob. Nechávat toho druhého dýchat," řekla Super.cz svůj aktuální recept na spokojený vztah.

S jejím novým partnerem Honzou prý dobře vycházejí i její tři synové. "Sžili se dobře. On je takový hodný, tichý, přemýšlivý typ, který nevytváří konflikty, nezvyšuje hlas. Na rozdíl ode mne, já ho občas zvýším, protože na ty kluky se musí. On má zklidňující mužskou energii," míní.

Její o sedm let mladší přítel Jan Ryba zatím vlastní děti nemá. Nemá herečka obavu, že by je mohl chtít?

"To je taková zvláštní představa, že když někdo nemá děti, že je asi bude chtít. Myslím, že to není důležité. A pokud je chtít bude, tak já už asi ani ne. Je nás dost a mně to stačí. Tuhle věc vůbec neplánuju, ale ani nikoho neomezuju. Když mi Honza řekne, že chce děti, tak bude muset odejít a najít si nějakou mladou krásnou ženu a já mu to budu přát," uzavřela. ■