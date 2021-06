Kam se poděla prudící manželka z Kameňáků? Udělala inventuru ve vztazích a napsala námět na film

Humor ji neopouští ani po operaci zubů. Michaela Feuereislová

„Mám se skvěle. Jsem po operaci spodních zubů, dali mi tři implantáty, byl to hroznej masakr,“ odpověděla Super.cz ironicky. Hanku Čížkovou (67) totiž potrápila paradontóza. Navzdory oteklé puse rozdávala při otevírání žižkovského podniku úsměvy.

Během korony dorostly herečce vlasy, prý tak dlouhé nikdy neměla. Začala nosit i copánky. Odbarvuje ji syn Honza a na vlasy nanáší barvu z Holandska, kterou si nechává posílat. Jan Fiala (37) dělá mámě radost, protože je úspěšným ředitelem velké firmy, ale hlavně otcem šestiletého Honzíka, velké Hančiny lásky.

Také se těší z pěveckých úspěchů dcery Jany Rybníčkové (28), kterou adoptovala v devíti letech, i když právě v té době přišla o milovaného manžela. Jan Fiala podlehl infarktu. „Janička už bydlí s přítelem, v létě bude koncertovat a zúčastní se soutěže Česko-Slovensko má talent. Jen mi dělal starost důsledek covidu, trpěla panickými úzkostmi,“ řekla Super.cz.

Pak se zamyslela a prozradila nám, že si během pandemie udělala pořádek mezi svými přáteli. „Zjistila jsem, koho zajímám a koho ne. S těmi, co mi zůstali, jsme si telefonovali, povídali si, utěšovali se, i když k setkání nedošlo. Třeba svoji kamarádku Jitku Asterovou jsem neviděla tři čtvrtě roku.“

Nestěžuje si, finančně nestrádala, má i důchod. Ale jde spíš o vztahy. „Za některými lidmi jsem udělala čáru. Byla to inventura ve vztazích. Obecně se mi nelíbilo, jak se k sobě lidi chovali, leckdy byli na sebe zlí.“ Přesto se raduje, třeba i proto, že dostala elektrickou koloběžku, cvičila si jógu, četla knížky.

Chtěla by si spíš života užívat, šoubyznys ji docela zklamal. „Udělala jsem toho dost, točila se slavnými herci, měla k nim pokoru. Teď jsem odmítla roli v seriálu, převládl ve mně pocit, že ji prostě nechci. Pokud by mi někdo nabídl zajímavou, dramatickou postavu, pochopitelně bych do toho šla.“

Celou dobu také dělala s režisérkou Pavlínou Moskalykovou na scénáři. „Řekla mi, že podle mého námětu napíše film a natočí to. Jde o neskutečnou srandu, chvíli k usmání, pak k pláči. Bude to o tom, jak jsem přišla do Prahy, různé příběhy i s muži,“ svěřila Super.cz Hanka Čížková. ■