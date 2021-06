Sharon Stone se odvážila zpochybnit ikonickou Meryl Streep: V Základním instinktu by nebyla dobrá!

Sharon Stone Profimedia.cz

Moderátorka Johanna Schneller odkazovala při své otázce na větu ze Sharoniny knihy The Beauty Of Living Twice, kde mluvila o tom, že Hollywood nutí ženy bojovat o malé množství rolí, která zněla: „Bylo nám řečeno, že je tu místo jen pro jednu.“

Schneller uvedla toto její tvrzení za fascinující a v rozhovoru a začínala s otázkou: „Takže, když jste se konečně dostala k práci s Meryl Streep, tak jste zjistila,“ a v tu chvíli ji Sharon zastavila a pronesla: „Líbí se mi, jak jste tu otázku položila, že jsem se ´konečně dostala k práci s Meryl´ a neřekla jste, že Meryl se konečně dostala k práci se mnou, nebo že jsme konečně pracovaly společně. Protože k tomuhle její kariéra dospěla: Každý chce pracovat s Meryl! Zajímalo by mě, jestli se jí to líbí.“

Ostatní herečky byly podle ní stavěny stále proti ikonické herečce. „To, jak jste svou otázku položila, je vlastně i odpovědí. Celý byznys byl založen na tom, abychom všichni záviděli a obdivovali Meryl, protože jen Meryl může být ta jediná a všichni proti ní musí bojovat. Myslím si, že je to skvělá žena a herečka, ale dle mého názoru, upřímně řečeno, existují další herečky, které jsou stejně talentované jako ona. Celá ikonografie kolem Meryl Streep je součástí toho, co dělá Hollywood ženám,“ uvedla Stone a pokračovala ve výčtu hereček, které jsou podle ní na stejné úrovni, aby podpořila své tvrzení: „Viola Davis je stejně dobrá herečka jako Meryl Streep. Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet taky, do háje. Ale řeknete Meryl a všichni padají na zadek.“

Nakonec se s ikonickou herečkou porovnala sama: „Jsem mnohem lepší zloduch než Meryl a věřím, že by s tím souhlasila. Meryl by nebyla dobrá v Základním instinktu ani v Casinu. Já jsem byla lepší. Vím to a ona to také ví. Ale všichni jsme tak nastavení si myslet, že jediná Meryl je tak skvělá, že pro nás ostatní musí být tak úžasné, že jsme se dostali k práci s ní. Protože takhle jsme všichni nastavení i vy jste tu otázku takhle postavila. Každá jsme královnou něčeho, ale kdybychom pracovali v supermarketu, nebude vždy tou nejlepší pokladní. Všichni děláme svou práci a každý se zlepšuje. Zároveň každý z nás má i své špatné dny, a to i Meryl...“

Po tomto rozhovoru se na sociálních sítích strhla mela, kde se jedni do Sharon pustili a druzí jí dali za pravdu. „Sharon Stone právě ukončila svou vlastní kariéru...,“ zněl například jeden z příspěvků na Twitteru. Pak ovšem přišla i pochvala z twitterového účtu filmové kritičky Kyle Turner, která napsala: „Sharon Stone má pravdu a má právo to říct. Meryl Streep je přeceňovaná a za poslední dekádu jen málokdy předvedla výkon, který by byl víc než jen OK.“

Další z komentujících přišla také bránit Sharon, když napsala: „Meryl Streep je fenomenální herečka. Hrála v mnoha ikonických filmech, ALE Sharon neříká nic špatného. Ona ani neútočí na Meryl, jen říká, že jsou tu i jiné herečky jako například Viola Davis, která je talentovaná a zasloužila by si být také víc pozornosti.“ ■