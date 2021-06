Tři generace pohromadě: Berenika Kohoutová ve společnosti s mámou a rozkošnou dcerou

Berenika Kohoutová, Irena Obermannová a malá Lola Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ta na sebe hned po příchodu strhla veškerou pozornost. Roztomilá vnučka známé spisovatelky, byla ve společnosti poprvé. Přítomnost fotoaparátů jí však nedělala problémy a na třígenerační fotky ochotně pózovala.

Na křtu nové knihy, kterou vyslala spisovatelka do světa a jejímž názvem mnohé pohoršila, nechyběla coby kmotra herečka Veronika Žilková (59) se svou mladší kolegyní, herečkou Michaelou Tomešovou. „Někdo je prý pohoršen, že jsem napsala Babičku, že jako Babička je jen jedna a že je to ode mě nehorázná drzost,“ svěřila se Obermannová.

„Tušila jsem, že název může naštvat, ale já si holt nepíšu po srsti, ale tak, jak uznám za vhodné. Tak to se mnou bylo, je a bude,“ svěřila se spisovatelka, které by to, že už jí dělá radost malá vnučka, nikdo nehádal. ■