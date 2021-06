Novopečený pětinásobný tatínek a miliardář Karel Janeček: S dalšími dětmi jsem lepší a lepší otec

Karel Janeček Super.cz

„Pomáhám hodně. Člověk se učí, jsem přesvědčen o tom, že jsem s dalšími dětmi lepší a lepší otec a dokážu teď komunikovat s miminkem jako nikdy,“ svěřil Super.cz Janeček.

Se známým matematikem a filantropem i jeho ženou jsme se setkali na křtu knihy Laskavci, která vznikla díky Nadaci Karla Janečka. Nebylo velkým překvapením, že křest začínal v neobvyklý čas 12:21. Janeček si na čísla 12 a 21 obzvlášť potrpí. V jednom z dřívějších rozhovorů zmínil, že ho fascinuje propojení těchto čísel a desítkové soustavy a číslo 21 je výjimečné v souvislosti s platónskými tělesy.

Zajímalo nás, jestli si v tento přesný čas plánuje i jiné aktivity kromě křtu knihy.

„Je to taková krásná hra, je to něco estetického, hezkého a dává to smysl, ale nemůže to být nic takového, čeho by byl člověk otrokem. Ale když děláme oslavu nebo něco krásného, tak řešíme, aby to mělo hezké datum, proč ne, ale nesmí nás to omezovat,“ vysvětlil Janeček. ■