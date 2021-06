Klusovi se přestěhovali do většího, ale soukromí v ložnici nemají: Ještě jsme nestrávili noc v posteli bez dětí, říká Tamara

Tamara Klusová Super.cz

„Tomášův manažer mi před dvěma měsíci řekl: ,Tamaro, odteď až do konce září Tomáš neexistuje.' A to je super. Ne teda to, že neexistuje, ale že vím, na čem jsem, a že si to podle toho zařídím. Blbý by bylo, kdyby mi házel vidle do našich naplánovaných věcí, to by mi trošku vadilo,“ svěřila Super.cz Tamara, která s Tomášem dorazila na křest knihy autorky Dominiky Trčkové s názvem Laskavci, za jejímž vznikem stojí Nadace Karla Janečka. Ani ten na akci nechyběl.

Zeptali jsme se Tamary, jak bude její léto s dětmi bez manžela probíhat. „Děti budou u babiček, které si je chtějí užívat na Moravě, protože je vídají málo. Budou i cestovat, s mojí mámou pojedou k moři. Já budu pracovat na knize a společně budeme jezdit na výlety obytňákem,“ prozradila své plány usměvavá brunetka.

Na křest knihy dorazil muzikant s manželkou za doprovodu dětí, které se od nich nehnuly ani na krok. A protože se nedávno celá rodinka přestěhovala do nového domku, kde už má každé ze tří ratolestí svůj vlastní pokojíček, zajímalo nás, jestli se jim nestýská po těsném kontaktu, který měli v předchozím bydlení. Tam žili, dá se říci, na jedné hromádce.

„My jsme pořád v těsném objetí. Ještě jsme s Tomášem nestrávili noc v naší posteli bez dětí. Usínají společně v jednom z jejich pokojů, ale nespí každý sám v tom svém,“ vysvětlila zpěvačka a spisovatelka a dodala: „Velký dům má výhodu, když si každý potřebuje zalézt, tak má kam, ale když jsme všichni v pohodě, tak jsme hrozně rádi spolu.“ ■