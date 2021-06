Manželka hvězdy Lucie se odvázala a splnila si sen: Poprvé v životě fotila pro Playboy

Dj Lucca Foto: archiv Playboy

„Je to určitě jeden z těch splněných snů. Myslím, že je to sen každé ženy, dívky, holky, fotit pro Playboy,“ svěřila se Lucca, která se stala tváří nového čísla Playboye. „Focení i natáčení

image klipu bylo extrémně náročné, ale výsledek stojí za to. Jsem nadšená,“ svěřila se manželka Michala Dvořáka z kapely Lucie.

Odvážné snímky vznikly pod taktovkou fotografky Alžběty Jungrové, a to v prezidentském apartmá luxusního hotelu v Praze. DJ Lucca odhodila stud a pochlubila se dokonalou postavou. Tu si udržuje pravidelným sportováním, vyváženou stravou, ale také díky tomu, že se snaží vyvarovat pití alkoholu. Při pohledu na sexy snímky by málokdo hádal, že už je dvojnásobnou maminkou. S hudebníkem Michalem Dvořákem jim doma dělají radost synové František a Michal. ■