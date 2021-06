Marek Dědík ze StarDance se pochlubil rodinkou: Rozkošní synové rostou jako z vody

Marek Dědík s rodinou Herminapress

Tanečník Marek Dědík (38) to už brzy roztočí ve StarDance po boku půvabné farářky Martiny Viktorie Kopecké (34).

„Má své osobní kouzlo, je úžasná a má kolem sebe charizma, je křehká, jemná a moc krásná,“ okomentoval pro Super.cz Dědík svou novou tanečnici. Ještě předtím, než se vrhne na tréninky, se pokusí trávit co nejvíc času s rodinkou.

Jakmile se trošku uvolnila koronavirová opatření, nezahálel a vzal manželku Terezu a syny Bertrama Josefa (3) a Doriana (1) do Světa medúz. Oba kluci rostou jako z vody a byli z akvárií plných mořských živočichů stejně paf, jako by si vyšli do zoo na žirafy a slony.

„Užili jsme si to jako rodina. Po dlouhé době konečně ve společnosti. Starší Bertram si kromě medúz užil i dětské hřiště,“ prozradil Dědík s tím, že se už těší na tréninky na StarDance.

S rodinkou ale stihne i menší dovolené a další pracovní aktivity související s tancem. „Horké dny trávíme s kluky u nás na terase v bazénku, do zahraničí se letos nechystáme kvůli nejisté situaci ohledně covidu. V létě budeme u rodičů poznávat krásy českého kraje,“ prozradil tanečník, který to roztáčel ve StarDance také s herečkami Pavlou Tomicovou (59) či Jitkou Schneiderovou (48).

„Čekají mě samozřejmě i tréninky na StarDance a taneční kempy Latino Ladies na Konopišti. A také jsem tváří nové kampaně na propagaci Českého svazu tanečního sportu,“ pochlubil se Dědík. ■