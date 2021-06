Eva Decastelo vystavila na odiv své přednosti: Mám plus 8 kilo, ale fantastická prsa

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

Svým tělem snad nepřestane nikdy provokovat. Do plavek jde Eva Decastelo (42), ať je teplo, nebo zima. V chladných měsících se chodila pravidelně otužovat a mohl ji takřka kdokoli potkat u Vltavy.

V letních měsících se moderátorka a herečka sice více koupe doma v bazénu, svým tělem v plavkách ale potěší i tak. Tentokrát dala na odiv zejména svůj bujný dekolt, na který je náležitě pyšná.

„Je to evidentně kontroverzní fotka. Nejsou to silikony, takhle velká prsa mám pokaždé, když se vyžeru,“ řekla Super.cz moderátorka, která svým snímkem musela čelit řadě komentářů s tím, že se to nehodí. Eva je ale jiného názoru a je nyní ráda, že se dekoltem může pochlubit.

„Já to mám tak, že v prosinci jsem nejhubenější a prsa mám asi dvojky, a teď v červenci a v srpnu jsem vyžraná jak čunče. Mám plus 8 kilo, ale mám fantastický prsa,“ dodala Decastelo. ■