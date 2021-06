Už nechce být hezounek? Místo květáku má hvězda Tváře na hlavě dredy

Vojta Drahokoupil Foto: archiv V. Drahokoupila

Dalo by se říct, že Vojta Drahokoupil (25) vyzkoušel, co se týče účesových variací, doslova všechno. Nejenže si díky účasti v show Tvoje tvář má známý hlas zkusil nespočet paruk, ale s vlasy rád experimentuje i v běžném životě.

Blond vlasy, které si barví, si poslední měsíce nechal růst. Sice si je rozhodl v minulém týdnu lehce ostříhat, ale nešlo si nevšimnout, že střih to nebyl radikální. Důvod? Nechal si udělat dredy.

„Dredy mám poprvé v životě a cítím se v tom moc dobře. Mám je do klipu, který budeme zanedlouho natáčet. Ale asi si je nechám delší dobu, protože se mi to zalíbilo,” řekl Super.cz první pocity z nového účesu zpěvák, který ještě nedávno házel při představení Láska nebeská svou kšticí.

V nové image zřejmě nějakou dobu setrvá. „Na jak dlouho, zatím nevím, ale baví mě to. Zatím si zvykám a taky uvidím, co na to řeknou fanoušci,” říká.

Zpěvák chystá nový singl ve stylu gospel a letos plánuje vydat desku. Jak říká, změnou účesu to všechno teprve začíná. „Cítím se dobře, ta změna se mi strašně moc líbí,” dodal závěrem Vojta, který nový song zazpívá 4. 9. v Divadle Broadway, kde chystá koncert s kapelou. ■