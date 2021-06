Tomáš Klus vyrazil na akci s celou rodinkou: Podívejte se, jak vyrostly muzikantovy nejstarší ratolesti

Tomáš Klus se synem Alfrédem a dcerkou Josefínou Super.cz

Tomáš Klus (35) vyrazil s manželkou Tamarou (33) do společnosti, tentokrát za doprovodu dvou nejstarších dětí Josefínky a Alfréda, chyběla jen nejmladší Jenovéfa. Zpěvákovy roztomilé děti se tak poprvé zapojily do rozhovoru na kameru a prozradily nám, co je nejvíc těší na novém domku, kam se nedávno všichni přestěhovali.

Poté, co se začalo rozvolňovat, se Tomášův diář plní kulturními akcemi a koncerty, takže léto bude trávit hlavně pracovně. Mimo jiné začal před pár týdny natáčet nový pořad pro video portál Stream.cz

„Pořad Rychle, než to smažou, se věnuje dezinformacím a vyvracením dezinformací. Je to poměrně slušná sonda do mé vlastní sociální bubliny, kdy zjišťuju, že i spoustu mých přátel věří věcem, které jsem měl pocit, že už mezi námi neexistují, že by nás neměly zneklidňovat,“ prozradil Super.cz písničkář, který s manželkou a dětmi přišel pokřtít knihu Laskavci, jejíž tvorbu podpořila Nadace Karla Janečka.

Zajímalo nás, jaké „fake news“ se o sobě dočetl na internetu sám muzikant. „Že jsem zemřel,“ nepřemýšlel dlouho Klus. Zpráva o úmrtí jednoho z nejoblíbenějších zpěváků tehdy rychle obletěla všechna tuzemská média. Dnes už to bere Tomáš s humorem. „Na druhou stranu spousta mých známých mi říkalo, že mi závidí, protože někteří lidé mají zvláštní obsesi, že by si přáli být na vlastním pohřbu, no a já jsem na něm byl,“ dodává s nadsázkou. ■