Charizmatický herec neměl jednoduché začátky. Smrt otce a babičky i vyhazov z konzervatoře kvůli homosexualitě

Eduard Cupák

Byl to fešák s podmanivým hlasem, který okouzlil nejedno ženské srdce. Eduarda Cupáka (10. 3. 1932 – 23. 6. 1996), od jehož úmrtí uplyne právě 25 let, si ale oblíbily nejen divačky. Vyhledávali ho i filmaři, protože to byl všestranný herec, který dokázal přesvědčivě zahrát rozervaného romantika, záludného majora, fanatického faráře i pohodlného a zahálčivého tatínka. Oblíbený byl i u hereckých kolegů. Vzpomínají na něj jako na přímého a zásadového člověka, který byl zároveň plachý a citlivý.