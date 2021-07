V loňském roce oplodnil tři ženy: Bývalý manžel Mariah Carey se dočkal sedmého dítěte, jen týden po narození dvojčat

Nick Cannon Profimedia.cz

Herečka Alyssa Scott porodila jejich společného syna, který dostal jméno Zen. A to se událo jen týden poté, co mu dýdžejka Abby De La Rosa porodila dvojčata Zion Mixolydian Cannon a Zillion Heir Cannon (14. června). Alyssa s oznámením počkala dva týdny, ale v popisku fotky prozradila, že se syn narodil 23. června.

Loni v prosinci mu také porodila dítě jeho tehdy ještě přítelkyně Brittany Bell a dcerku pojmenovali Powerful Queen Cannon. S tou má ještě čtyřletého syna Goldena "Sagon" Cannona.

Už před narozením jeho prvních dětí, dvojčat, které mu v manželství porodila Mariah Carey, herec a moderátor uvedl: „O dětech mluvím pořád. Miluji je a všichni to vědí. Ať už bych měl mít další svoje, nebo je adoptovat, udělám to s radostí. Děti ve mně probouzí život, takže kdykoliv mohu být součástí tohoto procesu, jdu do toho.“

O tom, že má Nick velice rád děti není vůbec pochyb. Sedminásobný otec se možná brzy objeví na další fotce s těhotnou dámou a jestli to bude žena jiná, nebo bude čekat jeho další dítě některá z výše uvedených, to se můžeme nechat překvapit. ■