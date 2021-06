Manžel, s nímž je skoro 43 let, jí pomohl překonat těžkou ztrátu: Předchozího partnera Meryl Streep vzala rakovina

Meryl Streep s manželem Donem Gummerem Profimedia.cz

V roce 1976 se při castingu na Shakespeara seznámila s americkým hercem Johnem Cazalem, který později proslul jako Fredo v Kmotrovi. S Meryl se do sebe zamilovali a byla z toho velká láska. Herci však diagnostikovali rakovinu plic, které podlehl v březnu 1978.

Když podstupoval pětiměsíční léčbu, točil s herečkou snímek Lovec jelenů. Studio ho chtělo kvůli jeho nemoci propustit, ale Streep jim pohrozila, že také odejde, pokud to udělají. Během léčby mu byla velkou oporou a smrt milovaného partnera ji pochopitelně zdrtila.

Na čas přesídlila k přátelům do Kanady, ale po návratu do New Yorku zjistila, že se musí z bytu, který sdílela s Johnem, vystěhovat. Její bratr Harry jí nabídl pomoc a povolal svého kamaráda sochaře.

Ten jí pomohl uskladnit věci ve svém studiu, a dokonce jí nabídl svůj byt k užívání, zatímco byl sám na cestách. Začali si dopisovat a brzy si vybudovali důvěrný vztah, nicméně truchlící Meryl si nebyla jistá, jestli je na známost připravená.

Nakonec se ukázalo, že byla, a oním sochařem není nikdo jiný než její manžel Don Gummer. Vzali se ještě v tom roce, i když to i její vlastní příbuzní považovali za pošetilost. Dnes jsou svoji téměř 43 let a mají spolu 4 děti. ■