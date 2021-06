Snad nikdy nehrála v tak provokativním kostýmu, obavy má ale spíš z líčení. Míša Tomešová vysvětlila proč

Michaela Tomešová Super.cz

Podvazky, síťované punčochy i bondáže, to všechno na sebe herečka oblékne na prknech Divadla Bez zábradlí. Vyzývavý kostým podtrhne make-up, kterému dominuje porcelánově bílá pleť a výrazné oči. Míša se v celkovém looku cítí dobře. „Nejde úplně o to, jak se cítím já, ale jak se cítí Sally Bowles. A ta se cítí velmi žensky, svůdně a provokativně,“ říká.

Obavy má pouze z líčení, které jí na pleti může napáchat pěknou neplechu. „To líčení mě baví, co se týče barev, ale jsem silný atopik a používám jen netoxickou kosmetiku, takže se bojím, aby mi líčidla neublížila. Uvidíme, jak pleť zareaguje,“ svěřila Super.cz herečka a zpěvačka.

Nejednou si kvůli líčidlům z maskérny zadělala na zdravotní problémy. „Samozřejmě už se to stalo, ale to jen proto, že jsem nedůsledná, a protože nechci působit jako mondéna, která si vymýšlí, že nebude používat líčidla od vizážistek, ale svoje. Takže jsem si nechala dát jejich stíny a probudila se ráno jako angorák. Už se mi to párkrát stalo a musím být přísnější,“ vysvětlila brunetka. ■