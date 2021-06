Mohlo to na ni přijít během koncertu: Muzikálová kráska porodí každým dnem, do práce se vrátí už za dva měsíce

Elis Ochmanová Herminapress

Manžel Honza je připravený kdykoliv vyrazit do porodnice. „Ano, sedí pořád u telefonu,“ přitakává blondýnka. Mateřskou si Elis dlouho neužije, může za to babyboom mezi kolegyněmi.

„Mám to trošku komplikované. Tím, jak nás těhotných hereček a zpěvaček bylo trochu víc, budu muset nastoupit už v září,“ překvapila nastávající maminka. „Budeme mít dva měsíce na to si užít jedna druhou a od září bude nastupovat babička, která s námi bude chodit na zkoušky a představení, a taky bude pomáhat manžel. Zatím to máme takhle naplánované a budeme doufat, že to vyjde.“

Muzikálová kráska si před porodem naposledy užila publikum v rámci projektu Busking pro Slunce. Tropické teploty a rozpálené Jungmannovo náměstí v centru Prahy daly těhotné zpěvačce, která s miminkem přibrala 25 kilo, opravdu zabrat. „Upřímně jsem si ráno říkala, že se mi vůbec nechce, jak je venku vedro. Ale pak mi došlo, že je to fakt naposledy před porodem, a že by mi to bylo líto. Šla jsem a musím říct, že mi to publikum a zpívání opravdu chybělo a užila jsem si to,“ dodala spokojeně. ■