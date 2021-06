Sexy vítězka StarDance šla do plavek. Tahle kočka si na parketu vezme do parády Pavla Trávníčka

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

„Na tréninky se těším, bude to výzva tančit s panem Trávníčkem, jakožto nejstarším účastníkem. Choreografie budou muset být samozřejmě podle toho zvolené, asi to nevidím na nějakou divočinu, ale spíše na elegantní tance. Ale uvidíme, třeba překvapíme, ještě jsme se tolik nepoznali, abych dokázala přesně styl choreografií určit,“ řekla Super.cz Lálová.

Ještě než se s oblíbeným hercem vrhne na taneční parket, užívala si relax u bazénu, kde se schovávala před víkendovými tropy. Zatímco někteří lidé vedra nedávali, jí nevadila. „Jsem milovnicí léta, takže pokud je venku jen trochu hezké počasí, užívám si slunce plnými doušky,“ prozradila.

A jak bude kromě náročných tréninků trávit léto? „S rodiči si uděláme krátký výlet do Itálie, to bude asi nejspíše moje poslední odpočívání, protože potom to začne naplno. Dále mě čekají tábory pro děti v Neratovicích, Hradci a Praze. Velmi se těším hlavně na akci Brasil Fest Brno, kde si konečně zase zatančím moji oblíbenou sambu. Budu i letos vést průvod,“ pochlubila se. ■