Už je na rozpadnutí: Petra Hřebíčková s obřím bříškem vyrazila na filmovou premiéru. Takhle teď vypadá

Petra Hřebíčková Herminapress

Blonďatá herečka bříško předvedla na premiéře filmu Matky, kde si zahrála jednu z hlavních rolí a jednalo se o první velkou filmařskou akci od loňského podzimu, kdy se zavřela kina. Herečce to neuvěřitelně slušelo, jak se můžete přesvědčit na snímcích ve fotogalerii. A to tak, že byli všichni přesvědčení o tom, že bude mít zase kluka, protože se traduje, že holčičky ubírají krásu.

"Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo kluk, hlavně, aby to bylo zdravé dítko a aby se děti měly rády a byly spokojené. Když to bude kluk, budou se dvěma raubíři velká parta a bude tam hodně testosteronu. Když to bude holčička, přijde element, který doplní něco, co v sestavě není," nezáleží Petře na pohlaví očekávaného miminka. ■