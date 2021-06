Tiskárny, ve kterých nikdy nedojde inkoust Foto: hp.com

Nevíme, jak to máte konkrétně vy, ale zkušenosti uživatelů říkají, že je nejvíc stresuje nákup inkoustových kazet. Za prvé dojdou vždy, když to nejméně potřebujete, za druhé musíte hlídat, kdy která kazeta dojde a za třetí si musíte pamatovat nebo mít někde napsané (a nezapomenout kde), jakou kazetu máte do své tiskárny koupit.

A teď si představte, že někdo přijde a řekne: Už nikdy tě něco takového nebude muset zajímat a budeš moct tisknout pořád, kdykoli budeš potřebovat.

Kupte si tiskárnu HP kompatibilní s programem Instant ink, zaregistrujete se na stránkách hp.cz/instantink, vyberete si plán tisku a je to

FOTO: hp.com

Služba, o které je řeč, se jmenuje HP Instant Ink a jde o předplacenou službu tisku, kterou poskytuje svým klientům společnost HP Inc. Koupíte si tiskárnu HP kompatibilní s programem Instant Ink, zaregistrujete se na stránkách hp.cz/instantink, vyberete si plán tisku a je to. Tiskárna připojená k internetu sama sleduje stav inkoustových náplní a hlásí to do střediska služeb. Jakmile nějaký inkoust dochází, automaticky vám domů přijde nová kazeta. Vy ji vyměníte, starou dáte do vratného obalu a odešlete zpět. Jestli vás v této souvislosti napadnou slova jako ekologické a šetrné, uvažujete správně.

O dodávku nové kazety do tiskárny se postará služba HP Instant Ink

FOTO: hp.com

Tato služba se dá pořídit už od 29 Kč za měsíc. Výše poplatku se řídí počtem stran ve zvoleném plánu tisku. Pro běžnou domácnost se doporučuje plán tisku sta stran měsíčně za měsíční poplatek 169 Kč. Když jich náhodou vytisknete méně než sto, převede se zbývající počet stran do dalšího měsíce. A když limit překročíte, tak si další strany jednoduše doplatíte. Program je možné kdykoli změnit podle toho, jak často a jak moc tisknete. V praxi to znamená jediné – už žádná starost s docházejícím inkoustem. Můžete tisknout kdykoliv a kolik chcete, tiskárna sama jenom nahlásí docházející inkoust – říkáme „docházející“, protože dokud nedostanete novou kazetu, můžete stále tisknout – a o dodávku nové kazety se postará služba HP Instant Ink.

Vyberte si měsíční plán tisku podle svých potřeb

FOTO: hp.com

Jestli si neste jisti, že máte správnou tiskárnu, ověřte si to na stránkách hp.cz/instantink, kde najdete všechny tiskárny fungující přes aplikaci HP Smart, jež umožňuje přihlásit se i ke službě HP Instant Ink. Pokud se rozhodnete nové smart řešení tisku HP+, získáte 6 měsíců přístupu ke službě Instant Ink a jeden rok záruky HP navíc. HP+ je inteligentní tiskový systém, který myslí dopředu, vaše tiskárna je tak připravena, kdykoli jste připraveni vy.

Kdybyste si dali tu práci a spočítali si náklady na tisk, zjistíte, že barevně budete tisknout levněji než černobíle. K tomu si připočtěte, že služba za vás – a pro vás zdarma – ekologicky likviduje vypotřebované kazety a že zároveň nemáte žádné starosti s nákupem nových kazet a vyjde vám, že služba HP Instant Ink vám šetří nejen čas, ale i peníze. Tak proč nežít bez starostí, když to jde? ■