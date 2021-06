Časté zálety už prý neskousla: Khloé Kardashian se údajně znovu rozešla s nevěrným otcem své dcery

Khloé Kardashian a Tristan Thompson se měli rozejít. Profimedia.cz

Informace vyšla najevo několik hodin poté, co se provalilo, že měl Thompson na nedávném večírku v Bel-Air vejít do ložnice hned se třemi ženami najednou. Co se dělo na party, kterou hostil rapper Drake, popsal pro E! News údajný očitý svědek.

„Tristan se většinu večera bavil se slavnými muži, pak se bavil se ženami a se třemi z nich vešel do soukromé ložnice. Vypadal, že se dobře baví. Pil a hýřil až do rána,“ sdělil zdroj.

V dubnu se rovněž hojně mluvilo o nevěře. Ve videu, které sdílel Hollywood Unlocked, dívka jménem Sydney tvrdí, že s Tristanem měla letos v lednu poměr. Přitom teprve loni na podzim vzala Khloé sportovce na milost.

Bylo to už podruhé, co mu odpustila zálety, ale podle zdrojů z jejího okolí jí tentokrát došla trpělivost. Hvězdná dvojice se k věci zatím nevyjádřila. ■