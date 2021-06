Představujeme Back-SYNC! Fešáci ze slavných boy bandů hodili rivalitu za hlavu a začali vystupovat společně

Kluci z obou kapel spojili síly. Profimedia.cz

Nová skupinka se skládá ze dvou členů Backstreet Boys - AJ McLeana a Nicka Cartera, ke kterým se přidali dva členové ´N Sync - Joey Fatone a Lance Bass. Společně tahle čtveřice vystoupila na akci spojené s podporou LGBTQ+ komunity v Los Angeles.

Pánové vystoupili s hitem I Want It That Way od Backstreet Boys a Bye Bye Bye od ´N Sync.

Takhle vypadalo jejich nacvičování na vystoupení, které sdíleli na sociálních sítích:

„Tohle jsme připravovali už dlouho,“ uvedl pro Variety AJ: „Všichni jsme chtěli udělat něco společně a konečně k tomu byla ta správná příležitost.“

Zpěvák zároveň dodal, že fanoušci obou kapel už roky prosí o společné turné, ale to zatím není na pořadu dne, jelikož to už by se muselo sejít všech deset členů obou skupin, což je značně složité.

Rivalita mezi skupinami před lety nejspíš trochu byla, ale pánové si rozhodně po krku nešli, naopak se Nick Carter diví, že spolu nevystupují častěji: „Před dvaceti lety? Tak to v žádném případě! Ne, dělám si srandu, protože tak trochu stále nechápu, proč nemáme víc příležitostí dělat něco společně.“ ■