Poznali byste ji? Hvězda (40) snímku Deset důvodů, proč tě nenávidím zazářila na červeném koberci

Julia Stiles Profimedia.cz

Herečka, která se proslavila rolí ve snímku Deset důvodů, proč tě nenávidím, kde hrála s Heathem Ledgerem, vypadá stále skvěle. Dlouhé šaty zvýraznily její štíhlou postavu, která se od premiéry teenagerské romantické komedie nezměnila, i když je Julia matkou 3,5letého syna Strummera, kterého má s manželem Prestonem Cookem.

Na festivalu uváděný film vypráví o výboru pro transplantaci orgánů, který má omezený čas na rozhodnutí, kterému ze tří pacientů přidělí srdce, a jaké následky jejich osudové rozhodnutí způsobí.

Stiles se kromě herectví začíná věnovat i režírování a chystá se na svůj debutový film s názvem Wish You Were Here, který napsala společně se spisovatelkou Renée Carlino podle jejího románu. Podle dostupných informací by ve filmu neměla sama hrát a pouze jej režírovat. ■