Září jako sluníčko: Tahle krásná zpěvačka už není k mání, pochlubila se novým přítelem

Nelly Řehořová Foto: archiv N. Řehořové

„Nezáleží, kam jdeš, ale s kým. Láska je odpověď. Jsem tak šťastná a každý den za tebe děkuju,“ svěřila se zpěvačka, která se svým přítelem Matyášem odjela na první dovolenou do Španělska.

„Musím vyhlásit do světa, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Miluju tě,“ nechala se slyšet zpěvačka, která si zamilované období naplno užívá. Se svým novým partnerem, který se věnuje jachtingu, tráví aktuálně většinu času. Není se čemu divit. ■