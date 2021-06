Na premiéře se přátelům svěřila, že jí není dobře. Dva roky nato herečka (✝49) podlehla rakovině

Karolina Slunéčková Foto: ČTK/Janečková Tereza

V roli chorobně spořivého a pedantského otce rodiny Novákových exceloval Petr Nárožný, jeho mimořádně tolerantní ženu hrála vynikající Iva Janžurová a všetečnou babičku Stella Zázvorková.

Do role dospívající a rebelující dcery Míši obsadil režisér Zdeněk Míka tehdy 18letou talentovanou Zuzanu Bydžovskou a jejího „nežádoucího“ přítele Tomáše ztvárnil o dva roky starší Miroslav Vladyka. V dalších rolích se můžeme těšit mj. na Zdeňka Řehoře, Jiřího Krampola či Karolinu Slunéčkovou.

Role jak šitá na míru

Do role otce Nováka byl původně zvažován i Jiří Kodet. Režisér se ale nakonec rozhodl pro Nárožného, který mu padl do oka už ve filmu Páni kluci (1975), kde hrál ředitele školy. Šlo o šťastnou volbu, protože pedantský otec Novák sedl Petru Nárožnému jak ulitý.

Sám herec měl prý pocit, že postava mu byla napsána přímo na tělo a svěřil se režisérovi, že přesně takový puntičkář je i doma a že se mu to bude hrát úplně samo. Legendární se stala také jeho věta „Formuluj přesně!“, kterou ve filmu několikrát pronese.

Zubařina ji nezlákala

Představitelka Míši Zuzana Bydžovská se filmovou dcerou Ivy Janžurové a vnučkou Stelly Zázvorkové stala ještě o pět let později v TV komedii Jestli jednou odejdu. Tato talentovaná herečka se na stříbrném plátně objevila poprvé už v 11 letech v muzikálu Přijela k nám pouť. Od té doby ztvárnila stovky nezapomenutelných postav nejen ve filmu a v televizi, ale i na divadelních prknech.

Bydžovská, která dá do každé své role úplně všechno, je také držitelkou tří Českých lvů. Kdyby si ale tato zajímavá herečka měla brát příklad ze svých rodičů, nikdy by u kumštu neskončila – oba byli totiž zubaři. A možná to o ní nevíte, ale už přes dvacet let pomáhá dětem v Ugandě v rámci projektu Adopce na dálku.

Na place vládla pohoda

Film Ten svetr si nesvlíkej se točil v Praze, mj. v Pařížské ulici, v okolí hotelu Intercontinental, ve Fakultní nemocnici Motol a v Letenských sadech. Řada scén vznikla také ve Františkových Lázních (náměstí Míru, hotel Imperial), kam odjel otec Novák na křížkový poukaz.

Jeho spolubydlícího, sukničkáře Pepu, hrál Jiří Krampol, který na natáčení vzpomíná velmi rád: „Po celou dobu panovala báječná, uvolněná atmosféra. Poprvé v životě jsem tam viděl Valérii Zawadskou, která hrála mou milenku. Naopak s Petrem Nárožným jsem se znal dobře,“ prozradil Krampol.

Zákeřná nemoc



Komediální klasiku provázela bohužel i smutná událost. Karolina Slunéčková, která ztvárnila kamarádku a kolegyni hlavní hrdinky, se na slavnostní premiéře filmu (21. 8. 1981) svěřila, že jí už delší dobu není dobře. Domnívala se, že se někde ošklivě nachladila, protože se nemohla zbavit úporného kašle, ze kterého už ji bolelo i na hrudi. Nemocí se velmi bála.

Později se ukázalo, že šlo o rakovinu plic, na niž zemřel i její tatínek. Necelé dva roky poté (v červnu 1983) zákeřné nemoci podlehla ve věku pouhých 49 let.

Novákovi bodovali už v divadle

Film vznikl podle divadelní komedie Blanky Jiráskové Domov v havárii (Ó domove, domove, sladký a jediný) od Blanky Jiráskové. Hra měla premiéru 13. dubna 1979 v Divadle na Vinohradech a měla u diváků velký úspěch. Mimochodem, Iva Janžurová, Zuzana Bydžovská, Karolina Slunéčková a František Hanus (jeden z babiččiných ctitelů) hráli své role už v tomto představení. Otce Nováka v něm hrál ale Jaroslav Satoranský a babičku Antonie Hegerlíková.

Oblíbený film si můžete připomenout 22. června na Televizi Seznam. ■