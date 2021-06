Provázela ji celým hereckým životem: Lenka Termerová vzpomíná na kolegyni Ninu Divíškovou

Nina Divíšková s manželem Janem Kačerem Michaela Feuereislová

Během ní se dokonale poznala s o 11 let starší Ninou. Od té doby s jejím mužem mnohokrát spolupracovala, třeba v Národním divadle. „Nina byla vždy u toho. Stejně, jako když jsme s Honzou vytvořili manželský pár v seriálu Rodinná pouta, posléze ve Velmi křehkých vztazích,“ řekla Super.cz Lenka Termerová (73).

„Navíc jsme narozené ve stejný den 12. července, já byla o jedenáct let mladší. To mně je líto, ještě vydýchávám Libušku Šafránkovou,“ svěřila se nám pohnutým hlasem. Potkávaly se totiž při různých společenských příležitostech, kdysi za nimi odešla i do Ostravy, protože měl Jan Kačer (84) z politických důvodů v Praze stop stav. Dobře zná i jejich dcery.

Manžele poznala, když jako 22letá končila školu a Nina s Janem přišli z Ostravy a už měli rodinu. „Nina hrála nějakou dobu v Dejvickém divadle, velice šikovná herečka je i Adélka a Simona moc dobrá soudkyně. Odchodu jejich maminky hluboce lituji, přála bych jí dobrou cestu a zapálím za ni svíčku,“ řekla nám paní Termerová na závěr. ■