Sport zachraňuje životy. Projekt Díky za VZPruhu dává rodinám inspiraci k pohybu

Pandemie covid-19 uzavřela školy, sportovní centra, bazény. Hodně se omezil pohyb dětí, což vede k menšímu zájmu o sport. Proto Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s projektem, který přináší inspiraci k pohybovým aktivitám. Stačí se podívat na web DikyzaVZPruhu.cz.

Už před vypuknutím epidemie se děti málo hýbaly a nadváhou či obezitou trpělo téměř 30 % z nich. Smutnou skutečností je, že každé sedmé dítě sportovalo v roce 2018 jen při školním tělocviku a pandemie to ještě zhoršila. To je nutné změnit! Rostou totiž náklady na léčbu cukrovky nebo psychických problémů u mládeže.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se proto spojila s akcí Díky, trenére, která se ve sportovním prostředí těší velkému respektu. Na webu najdete plno videí se zábavnými cviky pro celou rodinu nebo informací, jak začít se sportem, který dokáže zachránit život. O tom se přesvědčila trenérka stolního tenisu Daniela Smutná z Plzně, jež během letních prázdnin onemocněla virovým zánětem mozku a mozkových blan. A právě sport a její kolektiv z klubu jí zásadně pomohl. „Sport mě naučil se také nevzdávat, čehož jsem se držela. V podstatě mi zachránil život.“ Trenérka se z těžké nemoci dostala, po roce rehabilitací se vrátila z vozíku na nohy.

Projekt Díky za VZPruhu dává rodinám inspiraci k pohybu

FOTO: VZP

Rak, medvěd a hry v přírodě

Vést děti k pohybovým aktivitám je proto důležité. A lze to i hravou formou. Jak se pohybuje medvěd, rak nebo třeba opice? Nebo co všechno je možné dělat v přírodě, jaké zábavné hry pro děti při procházce připravit? Tohle všechno najdete na webu dikyzavzpruhu.cz, který je plný sportovních výzev pro děti, informací o pohybových aktivitách či rad, jak začít se sportem.

„Každý týden se zapojí jeden trenér nebo talentovaný sportovec, který ve videopříspěvku ukáže pohybovou výzvu. Tu si poté budou děti moci vyzkoušet třeba i s celou rodinou. Až si vše natrénují, mohou svůj pokus natočit a video nahrát do komentářů na našich sociálních sítích,“ popisuje fungování sportovních výzev Ivan Duškov, náměstek pro služby klientům VZP.

Svá videa, která se rozhodnete zveřejnit na facebooku či na instagramu, nezapomeňte označit hastagem #dikyzavzpruhu.

Radost.Projekt Díky za VZPruhu dává rodinám inspiraci k pohybu

FOTO: VZP

To však není jediná možnost, jak VZP v souvislosti se sportem umí pomoci. Podrobnosti jsou na webu www.vzp.cz/vyhody. Pokud jste klientem, máte nárok na příspěvek. Pokud máte dítě ve věku do jednoho roku, můžete si zažádat až o 500 korun na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod. Pro dítě od jednoho roku máte nárok až na 800 korun na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Navštivte web www.dikyzavzpruhu.cz, sportujte a buďte zdravější a šťastnější. To za to přeci stojí. Tak hurá do toho, protože každý pohyb se počítá.