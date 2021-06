Hvězdy seriálu Vyprávěj vzpomínají na zesnulou Ninu Divíškovou (✝84): Byla to dáma i živel. Milovali jsme ji!

Nina Divíšková Herminapress

Do hereckého nebe odešla v 84 letech Nina Divíšková . Zprávu o jejím úmrtí potvrdil sám její manžel, režisér Jan Kačer, který s ní byl ve svazku krásných 59 let. Herečka má za sebou desítky rolí a právě kolegové z oblíbeného seriálu Vyprávěj na ni s láskou zavzpomínali.

Herci Romanu Vojtkovi (49) hrála Nina Divíšková v seriálu babičku, na kterou nikdy nezapomene. "Paní Nina byla úžasná. Byla to dáma i živel. Výjimečná, vždy sama sebou s povahou, která mě moc bavila a hlasem, který hladil. Hrála mi ve Vyprávěj babičku a troufám si tvrdit, že takovouto babičku by chtěl snad každý. Děkuju, za vše, co jsem s ní mohl zažít," zavzpomínal herec.

"Točili jsme spolu 5 let. Byla skvělá, upřímná a vtipná. Milovali jsme ji," pronesl režisér seriálu Biser Arichtev.

Na období natáčení s legendární herečkou zavzpomínala i Andrea Kerestešová Růžičková (36), pro kterou byla Divíšková vzorem: "Nina byla výjimečná. Famózní herečka! Hltala jsem každé její gesto, každé slovo. Moc mě to mrzí." ■