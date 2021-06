Princ William slaví 39. narozeniny: Připomeňte si jeho nejvíc sexy fotku

Princ William Profimedia.cz

Starší syn princezny Diany slaví už 39. narozeniny. Princ William (39) byl od mládí vysněným idolem žen po celém světě. Oplýval bujnou blonďatou kšticí, o kterou bohužel postupně přichází. Jemu to ale nevadí a na přitažlivosti mu to neubírá, jelikož má stále svůj upřímný a široký úsměv od ucha k uchu.

Vévoda z Cambridge je už deset let ženatý se svou láskou z vysoké. S Kate Middleton (39) se seznámil na Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku, kde studoval dějiny umění a posléze zeměpis. Nejprve se stali kamarády, poté spolubydlícími, a nakonec se do sebe zamilovali. Jako pár se představili už v roce 2004 a oficiální veřejné vystoupení proběhlo o dva roky později. V roce 2007 se na čas oddělili, ale o tři roky později už byli znovu spolu a o to silnější.

Jejich zásnuby proběhly na dovolené v Keni v roce 2010, kdy princ své vyvolené nasadil prsten po mamince. V roce 2011 proběhla jejich velkolepá svatba a od té doby se jim narodily tři krásné ratolesti. Prvorozený syn George (7), dcera Charlotte (6) a nejmladší Louis (3).

I když už princ nějakou tu dobu neoslňuje blonďatým hárem a na hlavě má spíš malé náměstíčko, nedávno znovu pobláznil svět snímkem svého bicepsu. Ten byl pořízen v momentě, kdy dostával svou vakcínu proti covidu. O té ovšem nikdo nemluvil a hlavním tématem byla svalnatá ruka prince.