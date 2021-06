Sexy modelka Kendall Jenner už rok randí s urostlým basketbalistou: Proč o něm veřejně skoro nemluví?

Kendall Jenner a Devin Booker Profimedia.cz

„Ano, je to můj přítel,“ potvrdila moderátorovi s úsměvem, ale dodala, že se Devin záměrně neobjevuje v rodinné reality show.

„Mám pocit, že je to tak lepší. Nic proti našim starším sestrám, ale s Kylie jsme měly možnost sledovat jejich manželství, vztahy, rozchody skoro v přímém přenosu. Upřednostňovaly to tak už od útlého věku. Upřímně, usnadňuje mi to život a moje vztahy jsou lepší. Prostě si myslím, že o mém soukromí nemusí nikdo vědět,“ vyjádřila se.

Kendall, jež proslula jako modelka, měla vždy zásadu, že její vztahy kamery zachycovat nebudou, a tvůrci rodinné reality show ji museli respektovat.

Mezi Jenner a Bookerem je to prý čím dál vážnější a zdroje blízké modelce tvrdí, že ji takhle šťastnou a spokojenou ve vztahu ještě neviděly. ■