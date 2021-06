Další kráska, která neodolala plastice prsou. Dvakrát jí zákrok odložili kvůli vážné nemoci střev, teď se konečně dočkala

Barbora Aglerová Michaela Feuereislová

Už měla termín dvakrát, ale kvůli tomu, že trpí vážným onemocněním střev, jí nedopadla předoperační vyšetření. Nyní konečně výsledky krve daly Barboře zelenou a mohla podstoupit zvětšení prsou.

"Jako dospívající holka jsem měla krásné dvojky. Bohužel kvůli mé nemoci jsem během krátké doby zhubla třináct kilo. Měla jsem extrémní podváhu, téměř žádný tuk a o prsa jsem přišla. I když jsem pak přibírala, prsa už se nikdy nevrátila do původní velikosti," řekla Super.cz Barbora důvod, proč se pro operaci rozhodla.

"Čím dál častěji jsem si přála prsa upravit, už jsem nosila jen push-up podprsenky, neměla jsem dobrý pocit. Proto jsem se po třech letech rozhodla, že do toho půjdu. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Udělá mě to sebevědomější a šťastnější," dodala Aglerová. ■