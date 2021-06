Nejdřív prsa, teď další zákrok! Karolína Kopíncová prozradila, co si kvůli Miss World nechá ještě upravit

Karolína Kopíncová prozradila, co vše si nechá před Miss World upravit. Super.cz

"Rovnátka řeším. Pro český trh je to fajn mít dírku mezi jedničkami, je to odlišné, ale na světových soutěžích to tak není. Je to komerční záležitost. Zuby teď řeším, mám křivé i spodní," řekla Super.cz Karolína. "Pokud to stihnu, poletím s novými zuby. Určitě budu mít ještě rovnátka v té době, uvidíme, jak se to všechno zvládne," vysvětluje.

"Mezeru mám od té doby, co jsem obličejem vytřela asfalt. Kamarád mě nesl při oslavě na zádech a úplně jsme to nezvládli a já spadla. Zub se zarazil a už se to nespravilo," vysvětluje modelka.

Další úpravy v plánu nejsou. Samozřejmostí budou příčesy a umělé řasy. "A musím ještě hodně cvičit. Po státnicích nejsem úplně ve formě. Začnu správně jíst, cvičit, konečně se všechno zase rozbíhá," dodala s úsměvem. ■