Konečně to přiznala: Khloé Kardashian poprvé promluvila o plastikách v obličeji

Khloé Kardashian Profimedia.cz

O proměně Khloé Kardashian (36) se spekuluje nekonečně dlouho. Většina fanoušků slavného klanu je přesvědčená, že podstoupila ne jeden, ale hned několik zákroků v obličeji. Televizní hvězda do teď plastiky nepřiznala, nyní ale konečně kápla božskou.

Přiznala, že podstoupila plastiku nosu a injekce, nikoliv však botoxové. Neuvedla sice, kdy jí zákroky dělali, ale netají se tím, že ze svého vzhledu vždycky měla komplexy. A to především proto, že se vždy lišila od Kim a Kourtney.

„Při foceních jim vždycky dávali stojany plné šatů, mně tak tři, čtyři kousky. Nikdo se s tím neobtěžoval, protože mě stejně strkali do pozadí,“ vysvětlila ve speciálu reality show Držte krok s Kardashianovými, kde odpovídala na dotazy Andyho Cohena.

Ten se jí jako první zeptal napřímo. „Podstoupila jsem plastiku nosu a všechny to hrozně štve, protože o tom nemluvím. Nikdo se mě na to ale nikdy nezeptal. Ty jsi první moderátor, který to udělal,“ uvedla.

„Nechávám si dávat injekce, ale ne botox. Na ten jsem měla příšernou reakci,“ dodala.

Khloé dlouhodobě hatují kvůli proměně, ale také kvůli filtrům a retušování fotografií, které sdílí na sociálních sítích. ■