Nejmladší z týmu Policie Modrava: Nastoupil jako svobodný mladík, dnes je z něj ženatý otec dvou dcer

Před profesí upřednostňuje Filip Tomsa rodinu. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Do oblíbeného seriálu, jehož natáčení probíhá na Šumavě, se vrátil i jeho nejmladší herec Filip Tomsa (37). A jak nám během pauzy řekl, připadal si, jako by vůbec neskončili.

Za dobu natáčení Policie Modrava prožil velký posun v soukromí. Na samém počátku hrál ještě svobodný mladík, teď je ženatým otcem dvou dcer. Pandemická pauza změnu pro Filipovu rodinu nepřinesla. Osmiletá dcera Rozárka je zvyklá na domácí vzdělávání. Aby nestrádala bez života mezi vrstevníky, chodí do lesní školy, na různé kroužky, takže to jí chybělo.

„Užili jsme si to,“ přiznal nám herec, který se s dcerou učí, i když ne tak intenzivně jako manželka Eva. Dělá s ní matiku, žena češtinu: „Rozárka je šikovná, stačí jednou za čas si nad učení sednout. Chodí dvakrát za rok na přezkoušení.“

Za normálních okolností patří Filip Tomsa k velmi akčním jedincům. Létá, leze, jezdí na motorce, má řidičák na autobus i náklaďák. „Zkomplikovali nám všechno,“ dodal ohledně aktivit. „Příjezdy byly zablokovány, takže jít si třeba zalézt na skály sám znamenalo problém. Aktivity jsme museli omezit, ale zas tak úplně jsme se nedali,“ řekl nám se smíchem.

Během pandemického roku se mu podařilo i párkrát vzlétnout. Rozárku a pětiletou Malvínu bere s sebou, manželka strach nemá, důvěřuje mu.

I když je na volné noze, jeho hlavní pracovní činnost, kterou je divadlo, se ocitla na nule. Sice průběžně natáčel, ale práce byla zhruba třetinová. „Nestěžuji si, já si to užil a rád na tohle období vzpomínám. Řekl jsem si, že se nechci úplně vrátit do toho, co bylo předtím.“ ■