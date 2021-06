George z Krále džungle byste dnes nepoznali. Zahraje si 270kilového samotáře

Brendan Fraser v roli krále džungle George. Na snímku s Leslie Mann Profimedia.cz

Fanoušci ho znají především z komedie Král džungle a ze série Mumie, Brendan Fraser však má přes šest desítek filmových rolí a k tomu několik seriálových. Na festivalu Tribeca v New Yorku nyní odpremiéroval snímek No Sudden Move, už teď se také mluví o připravované novince Darrena Aronofského The Whale.