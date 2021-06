Agáta Hanychová v roli módní návrhářky: Prodává za tisíce obnošené oblečení ze second handů

Agáta Hanychová se pustila do vytváření originálního oblečení Super.cz

"Ze začátku Agáta také malovala, bylo to takové víc abstraktní, tak teď má povolené tam stříknout," směje se Josef.

Jak Agáta říká, každý model je originál. "Nakupujeme různě po sekáčích, po různých dobročinných spolcích, Vybíráme si to sami a na to pak malujeme," vysvětluje modelka, která dlouho toužila po vytváření módních kousků.

"Nechtěli jsme jít formou, že vezmeme věc a jenom ji potiskneme. Dali jsme tomu život. Je to taková streetová zeď, na kterou se stříká a žije si svým životem. Není to, že pošlete tričko do reklamní dílny, podepíšeme se a jde se to prodávat. Tady je každý kousek jiný, originál," dodal malíř. ■