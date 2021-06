Lucie Bílá měla na veřejné akci slzy v očích! Tohle ji rozplakalo

Lucie Bílá Super.cz

"I tady jsem znova měla slzy v očích. Je to něco, co bych nikdy nechtěla zažít. Spot je hodně silný, ale jak jinak ukázat, jak je důležité být hodní a ohleduplní. Vzali jsme na spot herečku Terezii Holou, jednou bude hodně obsazovaná, je to velký talent, zahrála to neuvěřitelně," upřesnila patronka spolku Nové háro.

"Měla jsem se vracet na jeviště, musela jsem to rozdýchat. Bylo to hodně těžký," dodala Lucie, která pro spolek tvoří andílky, jejíž výtěžek jde na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti.

"Dělám, co můžu. Andílky dělám růžové. Nesnáším růžovou, ale Markétka, dcera zakladatelky Nového hára Lucie Staňková, rakovině podlehla. A růžovou milovala, tak je dělám. Moje pomoc je hlavně finanční," dodala Bílá. ■