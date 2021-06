Jaké měla Libuše Šafránková (✝68) pouto k černobílé fotografii na jejím parte? Snímek měl pro ni speciální význam

Rodina Libuše Šafránkové nedávno zveřejnila parte. Je na něm herečka na snímku z dětství. Foto: Národní divadlo

Herečka měla k tomuto snímku speciální vztah. Její tatínek Miroslav Šafránek (✝56) měl s Libuškou krásný vztah a plně ji podporoval v její herecké kariéře. On sám byl muzikant, a tak měl k uměleckému světu blízko.

O významu fotografie Šafránková před lety promluvila v cyklu Neobyčejné životy. „To je pocit úžasné pohody, tu fotku, když vidím, tak je mně dobře, prostě se mi okamžitě vybaví všechny ty hodiny, co jsme takhle s tatínkem profrčeli,“ nechala se slyšet Šafránková, jež v dokumentu také popsala, jak ji tatínek vozil do školky.

Tam ale herečka chodila nerada, a tak se cesta tak trošku zvrtla. „Mně se vůbec nechtělo chodit do školky, tatínek to věděl, a vždycky, když mě vezl, tak já jsem hrozně zesmutněla. Když jsme se ke školce blížili, tak on profrčel kolem té školky a vzal to do kopce nahoru k babičce, a tam mně bylo nejlíp, s tou jsme řádili nejvíc. Ona uměla nádherně zpívat, takže mě naučila všechny árie z oper a operet, milovala divadlo,“ vzpomínala tehdy herečka.

Libuše Šafránková zemřela náhle 9. června. Poslední rozloučení pro veřejnost proběhne 25. června v kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově, zádušní mše a uložení na hřbitově se uskuteční 2. července v 18 hodin v hereččiných rodných Šlapanicích u Brna. ■