Tomáš Holý v sukni? Tahle roztomilá holčička má stejné příjmení, je jí jedenáct let a podobá se Elišce Křenkové

Terezie Holá Super.cz

Je jí teprve 11 let a už hrála ve více než desítce filmů či seriálů. Terezie Holá poprvé hrála v reklamě už ve svých čtyřech letech. "Šla jsem na casting a dopadlo to. Poprvé to byla reklama. Mám toho za sebou docela dost," řekla Super.cz půvabná Terezka.

"Hrála jsem ve filmu Rédl, v Teroristce, v seriálech Pustina, Specialisté, Hlava medúzy, teď jsem dotočila Princeznu zakletou v čase," pochlubila se nadějná herečka, které se přezdívá Tomáš Holý v sukni.

Nyní Terezka natočila charitativní kampaň Nové háro, kde hraje onkologicky nemocnou holčičku. "Bylo to složitý, ale fajn. Slzy nebyly, zvládala jsem to. Moje babička se bála o moje psychické zdraví, maminka byla celou dobu se mnou, podporuje mě. Psychologa jsem nepotřebovala. Je to prostě život, někdy něco dává, někdy bere. To tak v životě je," říká dospěle jedenáctiletá Holá.

Naposledy si zahrála v pohádce Princezna zakletá v čase, kde hrála malou Elišku Křenkovou. Jsou si až neuvěřitelně podobné. "Říkají mi to. Byli jsme všichni v šoku, i mamka. Nestává se to často, že máte dvojníka," dodala Terezka, kterou nyní čeká natáčení televizního seriálu. ■