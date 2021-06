Ve 32 letech končí s modelingem a v prádle už ji na mole neuvidíte. Takhle to slušelo odhalené Makarenko na přehlídkách

Taťána Makarenko Super.cz

"Bude mi 32, už se s modelingem loučím. Dlouhé focení celý den, ježdění mimo Prahu, do zahraničí, to už není pro mě. Mám ráda svoje pohodlí, řídím si svůj harmonogram, to jak budu vypadat. Modelka je od toho, aby prodala něco jiného, musí se podřídit tomu, jak ji nalíčí, učešou. Já už chci prodávat sama sebe a svojí soutěž," řekla Super.cz Makarenko.

Předvádět dál bude jen pro vyvolené návrhářky. "Jsou návrhářky, pro které ráda chodím. Mám své stálice, se kterými spolupracuju," vysvětluje. Pro ty dál udělá výjimku.

Makarenko organizovala online módní show Vandy Jandy, kde předváděly vítězky a finalistky její soutěže. "Už to chtělo něco kulturního, přehlídka byla online, ale jakmile to bylo možné, rozhodla jsem se, že něco uspořádám," dodala. ■