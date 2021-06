Po 10 měsících opět před publikem: Václav Neckář se připravuje na svůj první pokoronavirový koncert

Václav Neckář Foto: archiv V. Neckáře

„Náš poslední koncert s Bacily se konal 4. září v Boskovicích a v místním amfiteátru to byl vlastně dvojkoncert, kde vystupoval i Olympic s Petrem Jandou. Jestli dobře počítám, bude to po deseti měsících,“ svěřil Super.cz Jan Neckář, který se s bratrem připravuje na koncert 15. července v Heroldových sadech v Praze.

„Těšíme se nejen proto, že jsme na tomto místě ještě nevystupovali, ale i proto, že v létě rádi hrajeme venku v přírodě,“ svěřil se nám Jan Neckář s tím, že fanoušci se mohou těšit na známé hity. „Zahrajeme Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Stín katedrál, Suzanne, My to spolu táhnem dál," svěřil se Neckář.

„Doufáme, že nám bude přát počasí, abychom si konečně zahráli s Bacily před publikem, před kterým jsme opravdu dlouho nehráli,“ prohlásil Neckář, který uvede v rámci své letní scény Vršovické divadlo Mana. ■