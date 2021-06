Objevte jedinečnou rodinou dovolenou v Chorvatském Zadaru. Spokojenost zaručena!

Pokud si chcete rodinnou dovolenou opravdu užít, je výběr správné destinace rozhodující. Představujeme Vám místo, na které Vy i Vaše děti nikdy nezapomenete. Tím místem je Region Zadar, který nabízí mnoho aktivit dle potřeb a zájmů všech návštěvníků.

Rodinné dobrodružství na Zadaru může začít

Srdcem regionu Zadar je stejnojmenné město Zadar. Jeho bohatá historie i současná moderní podoba města činí z tohoto místa jedinečné místo pro všechny, kteří chtějí strávit nezapomenutelnou dovolenou.

Srdcem regionu Zadar je stejnojmenné město Zadar

Chcete-li den strávit zábavně a nechat děti pořádně vyřádit, vydejte se námi na různá průzkumná dobrodružství, při kterých se můžete jedinečným způsobem dozvědět o Zadaru více.

Hledání pokladu nebylo ještě nikdy tak zábavné jako na ostrově Nin

Hledání pokladu v Nin

Hledání pokladu nebylo ještě nikdy tak zábavné jako na ostrově Nin. Zejména když jsou v dané lokalitě ty nejhezčí pláže. Poznejte hravou formou historii Chorvatska z první ruky a zjistěte na interaktivních výletech něco nového o Ninu a Zadaru. Dokonce se můžete naučit, jak se vyrábí sůl, neboť letovisko Nin je proslulé právě díky soli. Jedním z charakteristických znaků letoviska Nin jsou pláže. Nejznámější je 3 km dlouhá Královnina pláž. Díky mělkému a teplému moři jsou pláže v Ninu oblíbené zejména u rodin s dětmi.

Bez ohledu na Vaší kondici nabízí region Zadar jedinečné cyklostezky

Objevujte pobřeží a ostrovy – na kole

Bez ohledu na Vaší kondici nabízí region Zadar jedinečné cyklostezky. Pokud se rozhodnete pro projížďku po našich překrásných destinacích na pobřeží, zaručujeme Vám nezapomenutelný cyklovýlet u moře po malebných městečkách a hezkých plážích. Pokud se rozhodnete pro cyklostezky na ostrovech, užijete si jízdu po olivových hájích, malých rybářských vesničkách a nedotčené ostrovní přírodě. Zkušení cyklisté tu naleznou také horské cesty, které skýtají skutečně jedinečné výhledu na Zadarské souostroví. A pro ty, kteří potřebují dodatečné popostrčení, jsou zde k dispozici také elektrokola.

ostrov Pag

Prozkoumejte ostrov Pag

Jedinečná krajina ostrova Pag podnítí fantazii celé rodiny – objevujte ostrov na neskutečně čistých plážích a v zátokách. Zjistěte z první ruky, proč je tento ostrov často nazýván jako „měsíční“ nebo ochutnejte proslulý Pažský sýr, vychutnejte si místní speciality. Těm, kteří se zajímají o kulturní obsahy, doporučujeme workshopy, při kterých se můžete naučit pracovat s jedinečnou pažskou krajkou.

Zadar se nachází v blízkosti Velebitu, jednoho z nejhezčích pohoří v této části Evropy

Rodinné dobrodružství ve Velebitu

Zadar se nachází v blízkosti Velebitu, jednoho z nejhezčích pohoří v této části Evropy. Vyberte si mezi fotosafari, která ukazují nejkrásnější offroad trasy tohoto nádherného pohoří s výhledy na celý region Zadar, nebo navštivte Národní park Paklenica. Cestujete-li s menšími dětmi, doporučujeme Vám prozkoumat Paklenicu po naučné stezce "Pjeskarica". Naučte se, jak se váže horolezecký uzel, nebo vyzkoušejte naši horolezeckou skálu, kterou milují všechny děti. Zejména děti si užijí dobrodružství na kajaku na řece Zrmanja. Na tomto 14 km dlouhém výletě na Vás obzvláště zapůsobí křišťálově čistá voda a 200 metrů hluboká rokle řeky Zrmanja.

Zažijte zábavu ve Fun Parku Biograd

Zažijte zábavu ve Fun Parku Biograd a v adrenalinových parcích

Maximum zábavy pro celou rodinu najdete v Parku Biograd. Zde zažijete spousty legrace, nespočet vodních a „suchých“ atrakcí a tři tematické adrenalinové jízdy, které Vás unesou do jiných dimenzí. To nejlepší přitom je, že v regionu Zadar můžete nalézt další adrenalinové parky na pobřeží a dokonce i na jednom ostrově. Veselé polygony a zařízení zaručují, že Vaše ratolesti padnou na konci dne unavení do postele.

Od severu až po jih naleznete v tomto regionu četné resorty

Cíl velkolepých rodinných resortů

Od severu až po jih naleznete v tomto regionu četné resorty, které se postarají o Vás a o Vaše děti během celého Vašeho pobytu. Naleznete v nich bazény, vodní atrakce, pláže, all-inclusive servis a nepřeberné množství sportovního vyžití. Jsem si jisti, že zde naleznete to, co hledáte, ať už se jedná o luxusní ubytování v hotelu nebo hezké piniové háje v jednom z areálů.

Pokud navštívíte region Zadar, garantujeme Vám v každém případě, že se k nám rádi budete vracet – buď na vlastní přání, nebo na naléhání Vašich dětí. Neváhejte a vytvořte si vzpomínky na celý život! ■